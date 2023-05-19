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Ковалев Иоанн Минеев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

01.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904

Отец: Ковалев Миней Федосеев

Мать: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
02.04.1904
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно