Христина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Никифор Ильич

Отец ребёнка: Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Федор Ильич

Отец ребёнка: Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Егор Ильич

Отец ребёнка: Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Сергеевич

Смерть
Неизвестно