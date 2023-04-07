Христина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Никифор Ильич
Отец ребёнка: Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Федор Ильич
Отец ребёнка: Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Егор Ильич
Отец ребёнка: Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Сергеевич
Смерть
Неизвестно