Генерозова (Старикова) Зоя Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генерозова (Старикова) Зоя Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949

Отец: Стариков Федор Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1971

Сын: Генерозов Эдуард Борисович

Отец ребёнка: Генерозов Борис Аркадьевич

Водный, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1980

Дочь: Нуштаева Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Генерозов Борис Аркадьевич

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