Генерозова (Старикова) Зоя Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1949
Отец: Стариков Федор Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1971
Сын: Генерозов Эдуард Борисович
Отец ребёнка: Генерозов Борис Аркадьевич
Водный, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1980
Дочь: Нуштаева Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Генерозов Борис Аркадьевич