Питикова Сиклитикия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.?.1842
Дочь: Кошкарова Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1836-1843 годы Архидиаконо-Стефановской церкви села Селитренное Енотаевского уезда Астраханской губернии 1 января 1836 — 31 декабря 1843 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1850
Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно