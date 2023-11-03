Питикова Сиклитикия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПитикова Сиклитикия Федоровна

Питикова Сиклитикия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.?.1842

Дочь: Кошкарова Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1836-1843 годы Архидиаконо-Стефановской церкви села Селитренное Енотаевского уезда Астраханской губернии 1 января 1836 — 31 декабря 1843 ... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Питиков Стефан Ефимович

Отец ребёнка: Питиков Ефим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Ефим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питиков Ефим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close