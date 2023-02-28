Буйвидс Микелис
Место рождения
Дата рождения24.09.1861
Дата смерти11.03.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1861
Отец: Буйвидс Янис
Мать: Буйвидс Лавизе
Бракосочетание
23.12.1901
Жена: Буйвидс Трине
Рождение ребёнка
28.12.1902
Мать ребёнка: Буйвидс Трине
Рождение ребёнка
После 1904
Дочь: Мильда
Мать ребёнка: Буйвидс Трине
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Буйвидс Арвидс
Мать ребёнка: Буйвидс Трине
Рождение ребёнка
23.11.1917
Сын: Буйвидс Эдвардс
Мать ребёнка: Буйвидс Трине
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.03.1924