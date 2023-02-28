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Буйвидс Микелис

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Место рождения

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

24.09.1861

Дата смерти

11.03.1924

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1861

Отец: Буйвидс Янис

Мать: Буйвидс Лавизе

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
23.12.1901

Жена: Буйвидс Трине

Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Буйвидс Карлис Робертс

Мать ребёнка: Буйвидс Трине

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
После 1904

Дочь: Мильда

Мать ребёнка: Буйвидс Трине

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Буйвидс Арвидс

Мать ребёнка: Буйвидс Трине

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
23.11.1917

Сын: Буйвидс Эдвардс

Мать ребёнка: Буйвидс Трине

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.03.1924
Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
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