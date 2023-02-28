Курембин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курембин Михаил Михайлович

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Курембин Михаил Силантьевич

Мать: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
1984
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