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Курембин Михаил Михайлович
Курембин Михаил Михайлович
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Место рождения
Чурюково
, Чурюковская волость, Козловский уезд
Дата рождения
1918
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Курембин Михаил Силантьевич
Мать
Курембина (Неретина) Феодосия (Федосья) Яковлева
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Курембин Михаил Силантьевич
Мать:
Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Чурюково
, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
1984
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