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Ризунова Варвара Васильева

Место рождения

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

13.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
13.03.1863 ст.

Отец: Резунов Василий Власиев

Мать: Резунова Анна Михайлова (Гаврилова)

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Крещение
14.03.1863 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Феодосийская греческая Введенская церковь Восприемники: Феодосийский Мещанин Гавриил романов сын Душеев и умершего Доктора Александр Черняховского дочь девица Татиана
Смерть
Неизвестно