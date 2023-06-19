Ризунова Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения13.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1863 ст.
Крещение
14.03.1863 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Феодосийская греческая Введенская церковь Восприемники: Феодосийский Мещанин Гавриил романов сын Душеев и умершего Доктора Александр Черняховского дочь девица Татиана
Смерть
Неизвестно