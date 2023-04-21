Бажин Аврам Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807 ст.
Сын: Бажин Павел Аврамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Бажин Родион Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажин Карп Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно