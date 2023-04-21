Бажин Аврам Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажин Аврам Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807 ст.

Сын: Бажин Павел Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Бажин Родион Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажин Карп Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно