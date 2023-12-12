Удилина (Токарева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1979
Рождение ребёнка
09.10.1996
Сын: Удилин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Удилин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
29.10.1997
Дочь: Елесина Нина Александровна
Отец ребёнка: Удилин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
16.03.1999
Сын: Удилин Александр Александровч
Отец ребёнка: Удилин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно