Удилина (Токарева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удилина (Токарева) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1979

Отец: Токарев Василий Григорьевич

Мать: Токарева Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
09.10.1996

Сын: Удилин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Удилин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
29.10.1997

Дочь: Елесина Нина Александровна

Отец ребёнка: Удилин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
16.03.1999

Сын: Удилин Александр Александровч

Отец ребёнка: Удилин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удилин Александр Владимирович

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