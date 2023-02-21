Рыкунова (Сивакова) Галина
Место рожденияпоселок Чебсара Шекснинского района Вологодской области
Дата рождения15.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947
Отец: Сиваков Афанасий
Мать: Сивакова Елена
поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской области
Бракосочетание
21.02.1970
Муж: Рыкунов Иван
поселок Чебсара
Рождение ребёнка
17.01.1971
Дочь: Веселлова Лариса
Отец ребёнка: Рыкунов Иван
поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской об
Рождение ребёнка
18.10.1980
Сын: Рыкунов Андрей
Отец ребёнка: Рыкунов Иван
поселок Шексна Шекснинского района Вологодской области