Рыкунова (Сивакова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунова (Сивакова) Галина

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Место рождения

поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской области

Дата рождения

15.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947

Отец: Сиваков Афанасий

Мать: Сивакова Елена

поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской области
Бракосочетание
21.02.1970

Муж: Рыкунов Иван

поселок Чебсара
Рождение ребёнка
17.01.1971

Дочь: Веселлова Лариса

Отец ребёнка: Рыкунов Иван

поселок Чебсара Шекснинского района Вологодской об
Рождение ребёнка
18.10.1980

Сын: Рыкунов Андрей

Отец ребёнка: Рыкунов Иван

поселок Шексна Шекснинского района Вологодской области
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