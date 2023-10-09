Крюков Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Егор Иванович

Мать: Агафья Романовна

Рождение ребёнка
12.03.1954

Сын: Крюков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Крюкова Просковья

Узбекистан, Каган
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Крюкова Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Просковья

Смерть
Неизвестно
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