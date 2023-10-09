Крюков Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Егор Иванович
Мать: Агафья Романовна
Рождение ребёнка
12.03.1954
Сын: Крюков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Крюкова Просковья
Узбекистан, Каган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Крюкова Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Просковья
Смерть
Неизвестно