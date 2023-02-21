Сабира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хакимьян
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Салкима
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Маузюда
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Магсумьян
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гафиатулла Валеевич
Смерть
Неизвестно