Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Хакимьян

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Салкима

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Маузюда

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Магсумьян

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиатулла Валеевич

Смерть
Неизвестно
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