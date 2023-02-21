Голошумов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Голошумов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1814
Жена: Голошумова Васса Зотовна
с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1814
Сын: Голошумов Матвей
Мать ребёнка: Голошумова Васса Зотовна
Нижнее-Чуево
Крестный Терентий Зенин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Голошумов Дей
Мать ребёнка: Голошумова Васса Зотовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Голошумов Сергей
Мать ребёнка: Голошумова Мария жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голошумова Мария жена)
Смерть
Неизвестно