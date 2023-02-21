Голошумов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Голошумов Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1814

Жена: Голошумова Васса Зотовна

с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1814

Сын: Голошумов Матвей

Мать ребёнка: Голошумова Васса Зотовна

Нижнее-Чуево
Крестный Терентий Зенин
Рождение ребёнка
1823

Сын: Голошумов Дей

Мать ребёнка: Голошумова Васса Зотовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Голошумов Сергей

Мать ребёнка: Голошумова Мария жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голошумова Мария жена)

Смерть
Неизвестно
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