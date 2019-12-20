Столов Лев Израилевич
Место рожденияКишинев, Молдавия
Дата рождения20.12.1905
Дата смерти17.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1928 по 1931
Харьков
Место жительства
По 1928
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
17.10.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)