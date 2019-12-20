Столов Лев Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столов Лев Израилевич

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Место рождения

Кишинев, Молдавия

Дата рождения

20.12.1905

Дата смерти

17.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1928 по 1931
Харьков
Место жительства
По 1928
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
17.10.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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