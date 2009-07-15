Кордюков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кордюков Владимир Петрович

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Место рождения

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.08.1953

Дата смерти

15.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1972 по 1987
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1972
г. Красносельск, Красносельский р-н, Костромская обл.
Место жительства
С 1987 по 2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
15.07.2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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