Кордюков Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения04.08.1953
Дата смерти15.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972 по 1987
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1972
г. Красносельск, Красносельский р-н, Костромская обл.
Место жительства
С 1987 по 2009
Смерть
15.07.2009