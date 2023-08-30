Zelovitzky (Zelevitski) Feygetzka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zelovitzky (Zelevitski) Feygetzka

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МN
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zelevitski Shneier Abram

Мать: Zelevitski Dobra / Dobe Reyze

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