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Zelovitzky (Zelevitski) Feygetzka
Zelovitzky (Zelevitski) Feygetzka
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Zelevitski Shneier Abram
Около 1870 г.р.
Мать
Zelevitski (Beder) Dobra / Dobe Reyze
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Zelevitski Shneier Abram
Мать:
Zelevitski Dobra / Dobe Reyze
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