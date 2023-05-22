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Лежев Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лежев Алексей Лазаревич

Отец ребёнка: Лежев Лазарь Антипович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лежев Григорий Лазаревич

Отец ребёнка: Лежев Лазарь Антипович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лежев Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Лежев Лазарь Антипович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лежева Ирина Лазаревна

Отец ребёнка: Лежев Лазарь Антипович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Лазарь Антипович

Смерть
Неизвестно