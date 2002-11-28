Черненко (Коробкова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Коробкова) Любовь Александровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.08.1958

Дата смерти

28.11.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1958

Отец: Коробков Александр Алексеевич

Мать: Коробкова Екатерина Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
11.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, г. Москва