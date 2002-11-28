Черненко (Коробкова) Любовь Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.08.1958
Дата смерти28.11.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1958
Россия
Рождение ребёнка
11.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2002
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, г. Москва