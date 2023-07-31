Huff Pavel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Huff Pavel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1763

Отец: Huff Jakub

Мать: Marina

Смерть
Неизвестно
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