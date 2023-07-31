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Huff Pavel
Huff Pavel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.1763
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Huff Jakub
1725 г.р.
Мать
Marina
Около 1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1763
Отец:
Huff Jakub
Мать:
Marina
Смерть
Неизвестно
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