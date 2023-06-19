Никита Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Брыленко? Карп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Калина Никитин
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Наталия Никитина
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Андреева
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1747
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)