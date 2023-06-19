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Никита Карпов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1676 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Брыленко? Карп Иванов

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1698

Сын: Калина Никитин

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Наталия Никитина

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1747
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)