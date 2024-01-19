Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егорова

Место рождения

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1797

Муж: Андрей Осипов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Осипов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Осипов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Осипов

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
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