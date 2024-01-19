Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1797
Муж: Андрей Осипов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Осипов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Осипов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Осипов
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область