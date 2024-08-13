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Власов Тарас Емельянович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Власов Емельян Павлович

Мать: Власова (Кулакова) Екатерина Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Власов Егор Тарасович

Мать ребёнка: Власова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Власов Илья Тарасович

Мать ребёнка: Власова Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Власова) Пелагея Тарасовна

Мать ребёнка: Власова Наталья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Власова Марья Тарасовна

Мать ребёнка: Власова Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1868

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