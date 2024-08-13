Власов Тарас Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Власова) Пелагея Тарасовна
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Власова Марья Тарасовна
Мать ребёнка: Власова Наталья
Смерть
1868