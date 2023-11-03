Плесовских (Ударцова ?) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Ударцова ?) Мелания Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Плесовских Василий Григорьев

Отец ребёнка: Плесовских Григорий Архипов

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Плесовских Прокопий Григорьев

Отец ребёнка: Плесовских Григорий Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Григорий Архипов

Смерть
Неизвестно
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