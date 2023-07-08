Пестова Дарья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пестова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пестова Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пестов Лука Михайлов
Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно