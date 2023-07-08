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Пестова Дарья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пестова Мария Михайлова

Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов

Печерза, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пестова Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов

Печерза, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Пестов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов

Печерза, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пестов Лука Михайлов

Отец ребёнка: Пестов Михаил Семенов

Печерза, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Михаил Семенов

Смерть
Неизвестно