Маннапов Фарит Гаффанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннапов Фарит Гаффанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маннапова Асия Сарвартдинова

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно