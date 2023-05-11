Маннапов Фарит Гаффанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маннапова Асия Сарвартдинова
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно