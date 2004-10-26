Хисяметдинова (Ситдикова) Хафизя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисяметдинова (Ситдикова) Хафизя

Место рождения

Сууксу

Дата рождения

12.04.1912

Дата смерти

26.10.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Сууксу
Рождение ребёнка
20.07.1937

Сын: Хисяметдинов Фуатбик

Отец ребёнка: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Уразовка
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Сууксу
Смерть
26.10.2004
Уразовка
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