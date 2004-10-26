Хисяметдинова (Ситдикова) Хафизя
Место рожденияСууксу
Дата рождения12.04.1912
Дата смерти26.10.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Сууксу
Рождение ребёнка
20.07.1937
Сын: Хисяметдинов Фуатбик
Отец ребёнка: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович
Уразовка
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
02.02.1950
Рождение ребёнка
?.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Сууксу
Смерть
26.10.2004
Уразовка