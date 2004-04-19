Чемоданова (Маркова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1926
Дата смерти19.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1926
Отец: Марков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чемоданов Василий Степанович
село Мезенцево Тюменцевского района Алтайского края
Рождение ребёнка
14.06.1952
Дочь: Чикова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Чемоданов Василий Степанович
село Мезенцево Тюменцевского района Алтайского края
Рождение ребёнка
18.05.1954
Сын: Чемоданов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чемоданов Василий Степанович
Смерть
19.04.2004