Чемоданова (Маркова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемоданова (Маркова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1926

Дата смерти

19.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1926

Отец: Марков Иван Иванович

Мать: Маркова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чемоданов Василий Степанович

село Мезенцево Тюменцевского района Алтайского края
Рождение ребёнка
14.06.1952

Дочь: Чикова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Чемоданов Василий Степанович

село Мезенцево Тюменцевского района Алтайского края
Рождение ребёнка
18.05.1954

Сын: Чемоданов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чемоданов Василий Степанович

Смерть
19.04.2004
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