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(Назарова) Клавдия Яковлевна
(Назарова) Клавдия Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2007
Пол
Женский
Отец
Назаров Яков Петрович
1909 г.р.
Мать
(Назарова) Анна Петровна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Назаров Яков Петрович
Мать:
Анна Петровна
Смерть
2007
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