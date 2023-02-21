(Назарова) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Яков Петрович

Мать: Анна Петровна

Смерть
2007
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