Пономарь Марина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.2013
Сын: Пономарь Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарь Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.01.2016
Дочь: Пономарь Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарь Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно