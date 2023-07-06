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Пономарь Марина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.2013

Сын: Пономарь Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарь Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.01.2016

Дочь: Пономарь Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарь Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарь Дмитрий Сергеевич