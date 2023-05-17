Николаева Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.2014
Дочь: Молодцова Валерия Дмитреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Молодцов Дмитрий Анатольевич,