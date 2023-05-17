Николаева Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2014 г.р.
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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.2014

Дочь: Молодцова Валерия Дмитреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молодцов Дмитрий Анатольевич,