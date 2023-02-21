Кашин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кашин Тарас Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кашин Селивестр Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кашин Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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