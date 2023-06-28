Евсеев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981
Рождение ребёнка
21.07.2000
Сын: Евсеев Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2010
Сын: Евсеев Игнат Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.2018
Дочь: Евсеева Василиса Александровна
Мать ребёнка: Евсеева Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно