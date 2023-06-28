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Евсеев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981

Отец: Евсеев Сергей Васильевич

Мать: Евсеева Лушпаева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
21.07.2000

Сын: Евсеев Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2010

Сын: Евсеев Игнат Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.2018

Дочь: Евсеева Василиса Александровна

Мать ребёнка: Евсеева Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Марина Александровна