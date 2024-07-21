Запанкова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
1819
Сын: Запанков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Запанкова Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Запанков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Запанков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно