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Запанкова Мария Ивановна

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1818

Муж: Запанков Алексей Андреевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Запанков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Запанкова Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Запанков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Запанков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Запанков Алексей Андреевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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