Егорова (Калинина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Калинина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Калинина Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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