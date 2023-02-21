Егорова (Калинина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно