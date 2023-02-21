Руцкой Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1967
Рождение ребёнка
1990
Сын: Руцкой Александр Олегович
Мать ребёнка: Руцкая Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Руцкая Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Руцкая Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руцкая ? Олеговна
Мать ребёнка: Руцкая ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руцкая ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Руцкая Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руцкая Светлана
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область