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Руцкой Олег Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1967

Отец: Руцкой Анатолий Иванович

Мать: Руцкая Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Руцкой Александр Олегович

Мать ребёнка: Руцкая Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Руцкая Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Руцкая Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руцкая ? Олеговна

Мать ребёнка: Руцкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руцкая ?

Развод
Неизвестно

Жена: Руцкая Марина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руцкая Марина Анатольевна

Развод
Неизвестно

Жена: Руцкая Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руцкая Светлана

Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область