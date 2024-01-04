Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)

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Место рождения

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

17.11.1895 ст.

Дата смерти

14.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1895 ст.

Отец: Бакумов Феодор Васильев

Мать: Бакумова Анастасия Феодорова

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение
19.11.1895 ст.
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Бакумов Николай Степанович

Мать ребёнка: Бакумова Анна Кириловна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
30.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакумова Анна Кириловна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакумова Анна Кириловна

Смерть
14.10.1969
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
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