Бакумов Степан (Стефан) Федорович (Феодоров)
Место рождения
Дата рождения17.11.1895 ст.
Дата смерти14.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1895 ст.
Крещение
19.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1924
Сын: Бакумов Николай Степанович
Мать ребёнка: Бакумова Анна Кириловна
Рождение ребёнка
30.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакумова Анна Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакумова Анна Кириловна
Смерть
14.10.1969
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область