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Игнатьев Сергей Сергеевич
Игнатьев Сергей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.2018
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Сергей Викторович
1985 г.р.
Мать
Виктория (Мизенина) Игнатьева Михайловна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2018
Отец:
Игнатьев Сергей Викторович
Мать:
Виктория Игнатьева Михайловна
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