Алексеев Евлампий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Алексеев Яков Петров
Военная служба
22.10.1880
Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Мл. Урядник 2 конного полка приказ N245
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно