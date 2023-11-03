Алексеев Евлампий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Евлампий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Алексеев Яков Петров

Мать: Алексеева Епестимия Иванова

Военная служба
22.10.1880
Есик, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Мл. Урядник 2 конного полка приказ N245
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Яков Евлампиев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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