Олейникова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1917
Дата смерти17.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олейников Георгий
Рождение ребёнка
12.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников Георгий
Смерть
17.09.1999