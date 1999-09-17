Олейникова Ольга Михайловна 25.06.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейникова Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1917

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Женский

Отец

1889 или 1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1917

Отец: Зильберман Михаил Александрович

Мать: Зильберман (?) Мария ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Георгий

Рождение ребёнка
12.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников Георгий

Смерть
17.09.1999

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