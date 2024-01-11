Уразов Хусаин
Место рожденияАстраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка
Дата рождения15.04.1909
Дата смерти26.06.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1909
Астраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка
Рождение ребёнка
07.02.1938
Рождение ребёнка
27.06.1941
С. Чернышевка, Анучинский район Уссурийской области Приморского края
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зателхая Калимулловна
Работа или профессия
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович(15.04.1909г - 25.06.1974 г). Родился в пос. Урда в многодететной семье Уразова Садыка Афлятуновича. Мать Факиха. В 30-х годах семья была раскулачена. Приехали в f3b1ead8-0964-4... Показать все
Демобилизация
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович капитан В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Западно-Казахстанская обл., Урдинский р-н, с. Урда Дата и место призыва __.10.1931, Урдинский РВК, Казахская ССР, Западн... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович Капитан, __.__.1909Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Урдинский р-н, д. Урда. Сводная картотека Перечень наград 03.11.1944 Медаль «За боевые заслуги»
Уразов Хусаин Садыкович капитан Дата рождения __.__.1909 Место призыва Казанский ГВК, Татарская АССР, Казань Воинская часть 1174 сп 348 сд ( 1174 сп, 348 сд ) Дата поступления на службу __.10.1931 Кто... Показать все
Смерть
26.06.1974