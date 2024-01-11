Уразов Хусаин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразов Хусаин

Место рождения

Астраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка

Дата рождения

15.04.1909

Дата смерти

26.06.1974

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1909

Отец: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Мать: Уразова Факиха Мухаметзян Кызы

Астраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка
Рождение ребёнка
07.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зателхая Калимулловна

Рождение ребёнка
27.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зателхая Калимулловна

С. Чернышевка, Анучинский район Уссурийской области Приморского края
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зателхая Калимулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зателхая Калимулловна

Работа или профессия
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович(15.04.1909г - 25.06.1974 г). Родился в пос. Урда в многодететной семье Уразова Садыка Афлятуновича. Мать Факиха. В 30-х годах семья была раскулачена. Приехали в f3b1ead8-0964-4... Показать все
Демобилизация
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович капитан В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Западно-Казахстанская обл., Урдинский р-н, с. Урда Дата и место призыва __.10.1931, Урдинский РВК, Казахская ССР, Западн... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Уразов Хусаин Садыкович Капитан, __.__.1909Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Урдинский р-н, д. Урда. Сводная картотека Перечень наград 03.11.1944 Медаль «За боевые заслуги»
Уразов Хусаин Садыкович капитан Дата рождения __.__.1909 Место призыва Казанский ГВК, Татарская АССР, Казань Воинская часть 1174 сп 348 сд ( 1174 сп, 348 сд ) Дата поступления на службу __.10.1931 Кто... Показать все
Смерть
26.06.1974
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