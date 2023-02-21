Сибилева (Корнилова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибилева (Корнилова) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1947

Отец: Корнилов Василий Архипович

Мать: Корнилова Мария Николаевна

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