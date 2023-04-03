(Барзенкова) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барзенкова) Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1872

Муж: Филатов Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Филатов Федор

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Рождение ребёнка
24.03.1879

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.02.1884

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.03.1887

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Филатов Иван

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно