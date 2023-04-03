(Барзенкова) Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1872
Муж: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Филатов Федор
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
24.03.1879
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
04.02.1884
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
05.03.1887
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
25.05.1890
Сын: Филатов Иван
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно