Сон Денис Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сон Денис Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1979

Отец: Сон Илларион Давидович

Мать: Воронина Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
02.10.2000

Сын: Сон Егор Денисович

Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна

Рождение ребёнка
24.08.2013

Дочь: Сон Прасковья Денисовна

Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна

Рождение ребёнка
19.10.2016

Дочь: Сон Ульяна Денисовна

Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна

Рождение ребёнка
19.10.2016

Дочь: Сон Ульяна Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна

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