Сон Денис Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1979
Рождение ребёнка
02.10.2000
Сын: Сон Егор Денисович
Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна
Рождение ребёнка
24.08.2013
Дочь: Сон Прасковья Денисовна
Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна
Рождение ребёнка
19.10.2016
Дочь: Сон Ульяна Денисовна
Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна
Рождение ребёнка
19.10.2016
Дочь: Сон Ульяна Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Тамара Витальевна