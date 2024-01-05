Былинкина (Чубарова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Былинкин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Былинкин Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Былинкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Былинкин Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Былинкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Былинкин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно