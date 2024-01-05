Былинкина (Чубарова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былинкина (Чубарова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Былинкин Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Былинкин Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Былинкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Былинкин Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Былинкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Былинкин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Былинкин Григорий Алексеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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