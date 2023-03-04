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Фишев Андрей Григорьевич

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Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1677

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Фишев Григорий Иванович

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Авдотия Андреевна

Мать ребёнка: Фишева Матрона Васильевна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1708

Сын: Фишев Семён Андреевич

Мать ребёнка: Фишева Матрона Васильевна

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишева Матрона Васильевна

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1729
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