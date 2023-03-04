Фишев Андрей Григорьевич
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рождения1677
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1677
Отец: Фишев Григорий Иванович
Мать: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Авдотия Андреевна
Мать ребёнка: Фишева Матрона Васильевна
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Фишева Матрона Васильевна
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1729