Пожогин Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Пожогин Прокопия Федорович
Мать: Пожогина ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афимья Михайловна
Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно