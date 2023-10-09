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Пожогин Михаил Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Пожогин Прокопия Федорович

Мать: Пожогина ?

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пожогин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афимья Михайловна

Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожогина Екатерина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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