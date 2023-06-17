Словикова (Завьялова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2014
Сын: Словиков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Словиков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
03.01.2020
Сын: Словиков Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Словиков Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно