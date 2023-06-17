Словикова (Завьялова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Словикова (Завьялова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2014

Сын: Словиков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Словиков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
03.01.2020

Сын: Словиков Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Словиков Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Словиков Сергей Евгеньевич