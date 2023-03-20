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Трофимова Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1930

Сын: Трофимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Трофимов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно