Трофимова Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1930
Сын: Трофимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Трофимов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно