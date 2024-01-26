Тарасов Алексей Васильевич
Место рожденияст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Дата рождения31.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1908
ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.12.1931
Сын: Тарасов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
05.10.1933
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
24.10.1935
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
25.01.1937
Дочь: Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
15.09.1940
Сын: Тарасов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Григорьевна
Смерть
Неизвестно