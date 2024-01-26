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Тарасов Алексей Васильевич

Место рождения

ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия

Дата рождения

31.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1908

Отец: Тарасов Василий Прохорович

Мать: Тарасова Анфиса Михайловна

ст. Боярская, Лоухского р-на, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.12.1931

Сын: Тарасов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
05.10.1933

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
24.10.1935

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
25.01.1937

Дочь: Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Рождение ребёнка
15.09.1940

Сын: Тарасов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

ст. Баярская Лоухского р-на КАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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