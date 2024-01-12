Комбаков Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1994
Отец: Комбаков Михаил Юрьевич
Мать: Климашова Лариса
Рождение ребёнка
10.10.2020
Дочь: Комбакова Стефания Степановна
Мать ребёнка: Комбакова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
28.08.2022
Дочь: Комбакова Аглая Степановна
Мать ребёнка: Комбакова Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно