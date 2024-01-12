Комбаков Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комбаков Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1994

Отец: Комбаков Михаил Юрьевич

Мать: Климашова Лариса

Рождение ребёнка
10.10.2020

Дочь: Комбакова Стефания Степановна

Мать ребёнка: Комбакова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
28.08.2022

Дочь: Комбакова Аглая Степановна

Мать ребёнка: Комбакова Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комбакова Анастасия Федоровна

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